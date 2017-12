Andrade e Adílio, as esperanças do Fla Andrade e Adílio desfilavam talento com a bola nos pés, na década de 80, vestindo a camisa do Flamengo. Faziam tabelinhas que muitas vezes resultavam em grande lances ou em gols importantes. Neste domingo, ambos não podem contribuir tecnicamente para melhorar a equipe, mas a torcida espera que mantenham o bom entrosamento, agora na comissão técnica, para afastar o clube da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A estréia de Andrade como técnico efetivado do Flamengo e de Adílio, como seu auxiliar, será neste domingo contra o Paysandu, às 18h10, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, zona norte do Rio. "Peço para que a torcida compareça em grande número e nos incentive. O grupo é jovem, precisa de reforços mais experientes, mas já mostrou que tem qualidade", disse Andrade, ciente de que somente o acúmulo de bons resultados o manterá no cargo. "Treinador vive de resultado. O futebol é assim". Andrade, que herda ainda o apelido de Tromba da época de jogador, assume o comando do Flamengo pela sexta vez, mas a primeira sem ser interino. O desafio de livrar a equipe da zona de descenso, reconhece o treinador, não é fácil, mas isso não o deixa preocupado. Pelo contrário. Otimista, acha que vai conseguir tirar o máximo de esforço de cada jogador. Andrade conta com o respaldo dos números para ter mais confiança no novo cargo. Em 15 jogos no comando do time, obteve cinco vitórias, oito empates e duas derrotas. "Espero fazer um bom trabalho".