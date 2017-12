Andrade é o novo técnico, anuncia Fla Após a demissão de Ricardo Gomes nesta segunda-feira pela manhã, o Flamengo informou que o auxiliar-técnico Andrade é o novo treinador rubro-negro. O contrato de Andrade com o Flamengo terá validade até o final do ano e caberá a ele a responsabilidade de tirar o time da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. "Sei que agora o desafio é maior, mas estou pronto. Conheço o grupo, conheço sua capacidade e seus limites. Haverá muito empenho e vamos sair dessa situação, tenho certeza", disse Andrade. O ex-jogador, que este ano já havia assumido a direção da equipe, interinamente, por duas vezes, cobrou empenho dos jogadores para sair da zona de rebaixamento. "Se todo mundo se empenhar começaremos vencendo o Guarani e embalar de vez. O time é forte, tem que mostrar isso em campo e será assim. Lamento a saída do Ricardo mas futebol é assim mesmo, vive de resultados e aqui a cobrança é muito grande", finalizou.