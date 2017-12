Andrade efetivado como técnico no Fla A diretoria do Flamengo não demorou mais do que 24 horas para anunciar o substituto do técnico Celso Roth, demitido na noite de segunda-feira. E a solução foi caseira: trata-se de Andrade, que assume o comando da equipe rubro-negra pela sexta vez, porém a primeira sem ser interino. Adílio, outro craque do Flamengo na década de 80, será o seu auxiliar. O desafio de afastar o Flamengo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro não intimida Andrade. Conta com o respaldo dos números para ter mais confiança no novo cargo. Em 15 jogos no comando do time, o ex-jogador obteve cinco vitórias, oito empates e duas derrotas. Andrade fará sua estréia domingo, contra o Paysandu, na Ilha do Governador, na última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. "Estou preparado, minha hora felizmente chegou. A motivação é grande e a responsabilidade maior ainda", declarou Andrade, que elogiou Celso Roth. "É um profissional competente, respeitável e que daqui a pouco estará em outro clube". A opção por Andrade ocorreu principalmente pelo seu conhecimento sobre o elenco. "Outro treinador levaria um certo tempo para identificar a característica de cada jogador", disse o vice-presidente de futebol do Flamengo, Gerson Biscotto. Reforço - O Flamengo acertou nesta terça-feira a contratação do atacante Nonato, ex-Bahia e que estava no futebol chinês. Está previsto que ele se apresente sábado, na Gávea, onde assinará contrato.