Andrade evita projetar o futuro no Flamengo Cinco jogos de invencibilidade, sem sofrer gols no período, e o Flamengo renovou as esperanças de conquistar uma vaga na Libertadores. Apesar de gostar do que está vendo em campo, principalmente desde a chegada de Álvaro e Maldonado (que coincide com a série invicta), o técnico Andrade ressaltou toda a importância desta semana para as pretensões no Campeonato Brasileiro.