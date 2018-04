Andrade exalta boa atuação de Vinícius Pacheco

"Ele vem dando a resposta que eu esperava. Precisa participar mais da parte defensiva, mas com tempo ele vai entender. Mas, do meio para a frente, Vinícius está correspondendo. É um jogador rápido e vai nos ajudar muito", avaliou o técnico.

Vinícius Pacheco teve um bom momento no Flamengo em 2006, mas caiu de produção no ano seguinte e acabou emprestado para outras equipes. No início desta temporada, ele retornou ao clube.

Mesmo com o bom desempenho do meia, o técnico Andrade espera contar o quanto antes com Petkovic. "Vou conversar com ele (Petkovic) na segunda e, dependendo, pode ser que inicie o jogo. Tudo vai depender do que ele falar. Assim como os outros, ele ainda não está 100% fisicamente", completou.