Andrade fala em mudar esquema para ter Adriano e Love

O Flamengo pode ter em 2010 uma dupla de ataque com Adriano e Vágner Love, dois jogadores que já foram titulares da posição na seleção brasileira. Para o técnico Andrade, a parceria tem tudo para fazer sucesso, mas demandaria uma mudança tática na equipe. Uma alteração em que o treinador já começou a pensar.

"Se vier mesmo o Vágner Love, ele tem um estilo diferente do Zé Roberto, então vamos ter de mudar o time taticamente. Com certeza já estou pensando nisso. Eu teria de mudar a forma de o meio jogar, porque os dois são atacantes de área, enquanto o Zé Roberto fazia uma dupla função, compondo o meio", disse Andrade, em entrevista ao SporTV.

Para ter opções de mudanças táticas na equipe, o treinador aguarda reforços que vão além de Vágner Love - o atacante ainda negocia sua saída do Palmeiras. Entre os jogadores que devem chegar ao atual campeão estão um meio-campista e um zagueiro.

"Estamos em busca de um meia para revezar com o Petkovic, porque ele já está com 37 anos e não suporta jogar todo domingo e quarta. Fomos atrás do Marquinhos, mas ele acabou fechando com o Santos", disse Andrade.

O técnico mostrou-se confiante na chegada dos novos jogadores, mas previu dificuldades para o clube nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. "A diretoria está trabalhando, sobretudo em busca deste nome para revezar com o Pet. Mas é difícil ter uma pré-temporada tão curta, de apenas nove dias, então o começo deve ser complicado", disse.

O Flamengo estreia no Campeonato Carioca às 17 horas de domingo, contra o Duque de Caxias, no Maracanã.