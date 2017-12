Andrade garante Flamengo ofensivo Para o técnico do Flamengo, Andrade, o time tem de manter o esquema ofensivo contra o Palmeiras, na próxima rodada, apesar de jogar fora de casa. "Num momento de dificuldade extrema, a postura precisa ser a mesma. Vamos atacar sim, mas sem desespero." Ele lamentava ainda ontem as oportunidades desperdiçadas contra o Botafogo, no empate sem gols domingo, no Maracanã. De acordo com Andrade, está faltando tranqüilidade ao time nas finalizações. "A ansiedade pela obrigação de ganhar vem prejudicando o Flamengo nessa reta final de Campeonato Brasileiro." O treinador eximiu de culpa pelo último resultado os atacantes Dimba e Jean e citou Ronaldo como exemplo. "O Fenômeno viveu drama recentemente no Real Madrid. Mas voltou logo a fazer gols. Daqui a pouco, o ataque do Flamengo vai funcionar." No domingo, Dimba completou nove jogos sem fazer nenhum gol. Para o lugar do meia Júnior, suspenso após ter recebido três cartões amarelos, a tendência é que Zinho seja escalado, o que tornaria a equipe mais ofensiva. A outra opção de Andrade é Jônatas. Até quinta-feira, o técnico vai definir quem ocupará a vaga de Júnior.