Andrade garante que não sai do Flamengo O técnico Andrade sente que pode perder o cargo a qualquer instante, mas não deixará o Flamengo. Nesta quarta-feira, o ex-presidente Kléber Leite, novo homem-forte do futebol do clube carioca, garantiu que Andrade estará em campo nos 10 jogos restantes do Campeonato Brasileiro. No entanto, não assegurou que será como treinador. A intenção da diretoria é contratar um técnico mais experiente e deixar Andrade como auxiliar. O ex-jogador do Flamengo na década de 80 evitou comentar o assunto. Ele só quer falar sobre o clássico contra o Vasco, neste sábado, em São Januário. ?Tenho que manter o grupo unido, focado em um objetivo só: vencer?, declarou Andrade, convicto de que o Flamengo leva certa vantagem sobre o Vasco por não ter atuado no meio de semana. ?O desgaste do rival é maior e o Flamengo tem que saber aproveitar isso?.