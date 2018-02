Andrade joga seu futuro no Flamengo O técnico Andrade não está com a corda no pescoço, mas sua situação no Flamengo está longe de ser confortável. Ele já teve seu trabalho questionado no clube, mas a diretoria, por enquanto, lhe garante o emprego. Mais do que ninguém, Andrade sabe que o elenco rubro-negro é limitado tecnicamente, mas confia no poder de superação de todos para derrotar neste domingo o Atlético-PR, às 18h10, na Arena da Baixada. A possibilidade de o Flamengo retornar à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, caso tropece em Curitiba, deixou o treinador tenso durante a semana. Como sempre pautou sua carreira de jogador com disciplina e dedicação, Andrade não aceita outra postura do elenco. Sua impaciência com alguns atletas tornou-se pública, gerando em contrapartida insatisfação no grupo. Antes de se reunir com o elenco para colocar ordem na casa, Andrade mandou um recado, sem meias palavras, aos descontentes: "Aquele que não estiver com vontade de trabalhar, acima do peso ou chegando atrasado não vai seguir comigo. Quem deveria estar chateado sou eu", declarou o treinador, que ameaça deixar o cargo se achar que perdeu o controle da situação. "Entrego meu cargo na hora". Andrade, porém, não quer desviar a atenção do assunto que considera o mais importante: superar o Atlético-PR, na Arena da Baixada. "Quem é rubro-negro está pensando somente no jogo, em pontuar". Para isso, ele escalou um ataque veloz a fim de tentar surpreender a zaga adversária: Josafá e Fábio Júnior. "Não posso deixar essa oportunidade passar em branco", ressaltou Fábio Júnior, elogiado por Andrade na derrota para o Corinthians, por 3 a 1, na última rodada. Na zaga, o destaque fica por conta do retorno de Júnior Baiano, que atuará ao lado de Renato Silva. "Ele é bom na jogada aérea, experiente e tomara que nos ajude", disse Andrade.