Andrade mantém dúvida entre Fierro e Willians no Fla

"Vou decidir entre o Fierro e o Willians no treino de sábado. Tenho tempo para resolver essa questão", avisou Andrade, que iniciou as atividades desta sexta com Fierro entre os titulares. Na metade do coletivo, o técnico sacou o chileno e colocou Willians na posição.

O meio-campo será completado com Petkovic e os volantes Aírton e Maldonado. Adriano e Denis Marques formarão o ataque. O Flamengo deverá entrar em campo no domingo com: Bruno; Léo Moura, Álvaro, Ronaldo Angelim e Everton; Maldonado, Airton, Fierro (Willians) e Petkovic; Denis Marques e Adriano.