Andrade mantém mistério no Flamengo A sete rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, não é exagero afirmar que o jogo entre Flamengo e Guarani, neste sábado, às 18h10, no Maracanã, tem clima de decisão. Os dois tradicionais times são adversários diretos na luta contra o rebaixamento e precisam com urgência somar pontos para evitar um final de Brasileiro dramático. O Flamengo, assim como o Guarani, está na zona de rebaixamento. O time carioca tem 42 pontos, enquanto a equipe paulista, soma 39 e tem o pior ataque da competição, com apenas 35 gols em 39 jogos. Em meio ao turbulento ambiente no Flamengo, com jogadores há dois meses sem receber salários, o técnico Andrade, que foi promovido ao cargo após demissão de Ricardo Gomes, fará sua reestréia - é a terceira passagem - no comando da equipe neste Brasileiro. E o treinador, que ainda detém o apelido de Tromba, herdado na época em que era jogador do Flamengo na década de 80, adotou o mistério como tática para confundir o adversário. Ele ainda não definiu se vai escalar o atacante Dimba, contratado a peso de ouro e que tem a admiração do presidente Marcio Braga, no lugar de Zinho. Caso Andrade confirme essa alteração, Felipe vai ser deslocado para o meio-de-campo e Jean formará ataque com Dimba, que tem problemas de relacionamento com o elenco. A outra dúvida do treinador está entre Júnior ou Jônatas para atuar como volante ao lado de Da Silva. O técnico do Flamengo conhece como poucos a importância do apoio da torcida para o elenco sair de campo com a vitória. Isso explica a decisão da diretoria do clube de aumentar a carga de 15 mil para 30 mil ingressos. "O Flamengo precisa estar unido para somar pontos. Acho que todos estão conscientes disso", declarou Felipe.