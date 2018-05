Andrade nega ter feito alta pedida salarial ao Flamengo

O técnico Andrade voltou a reclamar da indefinição quanto ao seu futuro. Nesta terça-feira, ele se disse desprestigiado no Flamengo e afirmou não saber mais se vai continuar no time da Gávea no ano que vem.

O desabafo de Andrade aconteceu na manhã desta terça, após receber homenagem na Câmara de Vereadores do Rio. Ele negou que tenha pedido salários de R$ 280 mil por mês para permanecer na Gávea. "Isso não existe, é um absurdo", declarou.

Ainda nesta terça-feira, Andrade teve uma conversa rápida com a presidente eleita do Flamengo, Patricia Amorim, e pareceu um pouco mais otimista com relação à sua permanência no clube. No entanto, ainda não houve nenhuma proposta oficial da equipe. "Vamos ver o que acontece", limitou-se a dizer.

O treinador de 52 anos é apontado como um dos principais responsáveis pela boa campanha que o Flamengo fez no segundo turno do Brasileirão e que resultou na conquista do título. Após já ter comandado o time em três oportunidades como interino, ele foi efetivado após a saída de Cuca e esteve à frente da equipe em 25 rodadas da competição.