Andrade prevê cobranças no Flamengo A derrota para o Atlético-MG na terça-feira, por 2 a 1, refletiu o desempenho do Flamengo atuando em casa. Em 17 partidas pelo Campeonato Brasileiro, totalizou oito empates, quatro derrotas e apenas cinco vitórias. E, já no domingo, o clube voltará a atuar no estádio da Ilha do Governador, desta vez, contra o São Paulo. E por causa do resultado ruim, o técnico do Flamengo, Andrade, se mostrou consciente de que até o confronto contra o Tricolor Paulista os dias serão tumultuados na Gávea. Principalmente, porque o Rubro-Negro precisa melhorar tanto seu desempenho no Rio quanto na tabela de classificação ? 17º, com 34 pontos. ?Vai ter cobrança, sabemos disso. Agora, também não podemos deixar passar esse tipo de oportunidade quando jogamos em casa. Precisamos vencer?, frisou. Além das cobranças, para o confronto contra o São Paulo, o técnico do Flamengo terá que administrar outro revés: a ausência do volante Augusto Recife. O jogador que já havia desfalcado o time contra o Atlético-MG, por causa do morte de sua mãe, foi julgado na terça-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e precisará cumprir, por punição, uma partida de suspensão.