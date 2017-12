Andrade quer dividir responsabilidades O técnico Andrade quer dividir a responsabilidade pelos próximos resultados do Flamengo no Campeonato Brasileiro com os jogadores mais experientes. Em conversa com o goleiro Julio Cesar, o zagueiro Júnior Baiano e o meia-atacante Felipe, Andrade disse que a luta para manter o clube na Primeiro Divisão é de todos e que os fracassos não podem recair apenas sobre uma pessoa. Declarou isso em defesa de Ricardo Gomes, demitido após barrar Dimba. "Temos de superar os problemas internos. O Ricardo era um pára-raios na Gávea, agora não tem mais essa figura aqui." De acordo com Andrade, o Flamengo tem de se concentrar nos sete jogos restantes do Brasileiro, a fim de evitar o que seria a maior vergonha da história do clube. Para a partida de sábado, contra o Guarani, no Maracanã, ele tem apenas uma dúvida: escalar Júnior ou Jonatas no meio-de-campo. Vai decidir-se possivelmente no treino desta quinta-feira. O lateral Athirson recuperou a condição de titular e está confirmado no confronto contra o time de Campinas.