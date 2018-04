Andrade quer Flamengo reforçado contra Volta Redonda

O técnico Andrade revelou que espera contar com Ronaldo Angelim, Adriano e Vágner Love na partida entre Flamengo e Volta Redonda, quarta-feira, pela segunda rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Os três jogadores não puderam participar da sofrida vitória por 3 a 2 sobre o Duque de Caxias, no Maracanã, na tarde de domingo.

"O Angelim deve voltar, o Adriano disse que quer jogar e o Love depende da chegada do documento. Vai ser muito bom poder contar com esses jogadores, o time ficará mais forte. No entanto, só poderemos cobrar o time daqui a alguns jogos, por enquanto a perna ainda está pesada", afirmou Andrade.

Ronaldo Angelim, após renovar o contrato com o Flamengo, trabalha para entrar em forma, enquanto Adriano ainda se recupera de uma bolha no pé esquerdo e Vágner Love precisa ter seu contrato regularizado para fazer sua estreia pelo time da Gávea.

Apesar da possibilidade de ter uma equipe reforçada, Andrade enfrentará problemas para escalar o Flamengo diante do Volta Redonda. O treinador não poderá contar com o zagueiro Alvaro, expulso no triunfo com o Duque de Caxias, e com o volante Williams, que sofreu uma torção no tornozelo.