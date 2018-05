Andrade quer manter o Flamengo longe de polêmicas

Wilton Junior/AE

Andrade espera que o Flamengo jogue preocupado apenas em vencer, e esqueça os problemas dos rivais

RIO -

Evitar polêmicas é tão importante no Flamengo quanto treinar e descansar bem para a partida decisiva contra o Grêmio, domingo, no Maracanã.

Por isso, a ordem no clube, a uma vitória de conquistar o título do Campeonato Brasileiro, é ignorar o duelo de bastidores entre Grêmio e Internacional. O time colorado, segundo colocado, ameaça a ir à Justiça caso o rival gaúcho facilite o jogo para a equipe rubro-negra.

"Não podemos estar preocupados com isso e nem sequer nos envolver nessa história. É um assunto particular deles", comentou nesta terça-feira o técnico Andrade. Para ele, o Flamengo tem de pensar apenas em si e esquecer os outros, sem se importar se o Grêmio vem ou não com a força máxima para o Maracanã.

"É um jogo difícil. Vamos encontrar dificuldades e não podemos tropeçar. Temos que nos preparar para não haver surpresas", completou Andrade.

Bem humorado, o técnico até admitiu que não cogitava a possibilidade de levar o Flamengo à Copa Libertadores quando assumiu o comando do time, em julho. "Os resultados foram acontecendo, corremos por fora e chegamos devagarzinho, devagarzinho."

