Andrade reclama de indefinição para renovar com o Fla

A indefinição sobre a permanência do campeão brasileiro Andrade na Gávea já começa a deixar o técnico impaciente. Após a recepção desta segunda-feira do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à comitiva do clube, em Brasília, o treinador desabafou. Para o ex-jogador e ídolo flamenguista, o acerto sobre sua renovação de contrato já poderia ter acontecido.

"Conversamos na ultima quinta-feira, eu fiz a proposta e estou esperando a resposta", contou Andrade, para depois cutucar a demora da diretoria rubro-negra em tomar uma posição. "Eles devem ter coisa mais importante para fazer do que ver o meu contrato", reclamou o treinador.

E Andrade não parou por aí. "Estive o dia inteiro com eles e ninguém falou nada. Por mim, já teria resolvido tudo. Mas estou esperando, não tenho pressa, e eles têm o meu telefone. Até agora, ninguém me procurou", finalizou o técnico, deixando claro que espera uma definição em breve sobre a sua permanência.

O treinador de 52 anos é apontado como um dos principais responsáveis pela boa campanha que o Flamengo fez no segundo turno do Brasileirão e que resultou na conquista do título. Após já ter comandado o time em três oportunidades como interino, ele foi efetivado após a saída de Cuca e esteve à frente da equipe em 25 rodadas da competição.