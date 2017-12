Andrade reforça marcação do Flamengo O técnico Andrade já sabe como armar a equipe do Flamengo para o confronto com o Atlético-MG, adversário direto na luta contra o rebaixamento, em jogo a ser realizado domingo, em Ipatinga (MG). Ele decidiu reforçar a marcação no meio-de-campo. Com o meia Felipe, suspenso, o volante Douglas Silva será titular. "Quero o time com mais pegada, até porque vamos jogar fora de casa contra o Atlético-MG. Vou dar também mais liberdade para o Zinho encostar nos atacantes", explicou Andrade. "Se o grupo tiver num dia bom, vamos buscar a vitória."