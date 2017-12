André Bahia admite deixar Fla em 2004 O zagueiro André Bahia, do Flamengo, não ficou muito empolgado com o interesse dos dirigentes do clube carioca na sua renovação de contrato, que termina em dezembro. O jogador espera uma proposta salarial e não descarta a possibilidade de deixar o Rubro-Negro em 2004, seja para outra equipe brasileira ou para o exterior. "No fim do próximo mês estarei livre para decidir meu futuro. Farei o que for melhor para mim e ninguém vai influenciar minha decisão", disse André Bahia, confirmando que, se a proposta do Flamengo for a melhor, ele permanecerá no clube. Mas o atleta não está muito feliz no Rubro-Negro. O fato de estar na reserva, sem muitas chances no time titular, o tem deixado desmotivado. "Não quero alimentar polêmica sobre meu afastamento por respeito aos companheiros que estão jogando", disse. A mágoa aumenta porque a reserva o fez perder a oportunidade de disputar o Campeonato Mundial Sub-20. "Esta ferida está aberta dentro de mim. Por mais que tenha gratidão pelo Flamengo, preciso pensar como profissional."