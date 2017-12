André Bahia se apresenta ao Palmeiras O técnico Jair Picerni recebeu uma boa notícia na manhã desta quinta-feira. O zagueiro André Bahia - novo contratado do clube - fez exames médicos e assinou o contrato de um ano com o Palmeiras. O ex-jogador do Flamengo será apresentado oficialmente à tarde no Centro de Treinamento do clube e já se colocou à disposição do treinador para a partida de domingo, contra o Guarani, pelo Campeonato Paulista. ?Estou bem fisicamente e, se ele (Picerni) quiser, estou à disposição para jogar no domingo. Estava treinando até sábado, quando terminou meu contrato com o Flamengo, e participei normalmente da pré-temporada. Quero voltar a jogar o mais rápido possível?, disse André. André Bahia havia deixado acertada sua contratação pelo Independiente, da Argentina, mas como o Flamengo não quis liberá-lo antes do término do contrato, as inscrições do Campeonato Argentino se encerraram e ele não pôde ser inscrito. ?As coisas acabaram sendo positivas porque graças a este problema, pude acertar com uma equipe da importância do Palmeiras. O clube é organizado e tem uma excelente estrutura. Estou muito feliz e acredito que aqui terei o reconhecimento que me faltou no Flamengo. Além disso, poderei disputar o Campeonato Paulista que, na minha opinião, é o mais competitivo do país?, analisou. O Palmeiras estreou na noite desta quarta-feira na Copa Brasil com uma vitória por 3 a 1 sobre o Tuna Luso, em Belém. Com esse resultado, o time eliminou a necessidade do segundo confronto.