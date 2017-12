André Bahia se diz pronto para jogar O zagueiro André Bahia será apresentado oficialmente nesta sexta-feira ao grupo do Palmeiras para substituir Daniel, que se recupera de uma cirurgia no joelho. Pode não ser o jogador experiente que a torcida esperava, mas, pelo menos na história pessoal, o atleta tem em uma característica que sempre agrada ao técnico Jair Picerni: determinação. "Espero que o fato de o Palmeiras ter jogadores jovens como eu ajude, porque uma boa ambientação é importante", diz. Apesar de ter apenas 20 anos, o zagueiro tem boas referências no currículo. Foi promovido ao profissional do Flamengo por ninguém menos que Zagallo e, no ano passado, defendeu a seleção brasileira vice-campeã do Sul-Americano Sub-20. Embora ainda seja um jogador em formação, no Rio, é considerado disciplinado e um atleta que costuma ter boa presença no ataque, especialmente nas jogadas de cabeça. Lasanha - Assim como muitos atletas, André teve infância humilde e exalta o esforço dos pais para criá-lo, incentivando-o a concluir o Segundo Grau. "Não passei fome, mas tive meus dias de comer feijão e farinha." Da infância, guarda em especial a lembrança das marmitas, que comia no ônibus a caminho dos treinos, e das lasanhas que ajudava a vender na feira de Vila Isabel. "Às vezes a gente não conseguia vender tudo e era o que sobrava para a gente comer." Sobre o ex-clube, gosta de recordar apenas o fato de ter sido promovido ao time profissional por Zagallo. "Tinha proposta de um clube da Europa e do Independiente da Argentina para sair em janeiro. Cheguei a falar com os dirigentes que concordaram em me liberar porque as inscrições iriam até o dia 31 mas, não sei porque, não fizeram isso e perdi a chance." O jogador diz que só não lamentou mais porque o fato rendeu a chance de jogar no Palmeiras. No contrato de um ano há uma cláusula que libera o jogador no segundo semestre em caso de proposta do exterior. Ele garante que está pronto para trabalhar. "Estou bem fisicamente e, se o Jair quiser, jogo domingo."