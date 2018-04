André Castro é regularizado e vira opção na Ponte Preta para enfrentar o Londrina

O técnico Doriva ganhou mais uma opção para o restante do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta quarta-feira, o volante André Castro teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está à disposição para o jogo deste sábado contra o Londrina, às 19 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela terceira rodada.

André Castro foi contratado no dia 6 de abril junto ao Red Bull Brasil e desde então vem treinando com o restante do elenco esperando ter a documentação regularizada. Agora, a comissão técnica espera as liberações do zagueiro Reginaldo e do lateral-esquerdo Danilo Barcelos. Se forem regularizados, inclusive, devem aparecer no time titular da Ponte Preta diante do Londrina.

Em relação à formação que começou na vitória contra o Criciúma por 1 a 0, no último sábado, fora de casa, Doriva não vai poder contar com o polivalente Orinho, que cumpre suspensão por ter sido expulso.

Este será o segundo dos seis jogos que a Ponte Preta vai realizar com os portões fechados devido à punição imposta pelo STJD por conta da invasão dos torcedores na partida diante do Vitória, no Brasileirão do ano passado. O clube perdeu por 3 a 2 e foi rebaixado para a Série B.