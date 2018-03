André Cruz deixa o Sporting de Lisboa O zagueiro brasileiro André Cruz, que estava no Sporting de Lisboa desde 1999, anunciou que não ficará no time português para a próxima temporada. ?Guardo boas lembranças do clube, foi muito bom jogar aqui, mas há algum tempo já tinha tomado a decição de sair?, explicou o jogador de 33 anos. André Cruz pretende disputar o Campeonato Italiano ou o Espanhol e o Atlético de Madrid pode ser o seu destino.