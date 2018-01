André Cruz é o 4º reforço do Inter O zagueiro André Cruz é o quarto reforço do Internacional para a temporada 2003. O jogador, que atuou pelo Goiás no Campeonato Brasileiro, assinou contrato de um ano com o clube gaúcho nesta quinta-feira e foi incorporado ao grupo, que faz a pré-temporada. Antes dele, já tinha chegado o volante Sangaletti, o meia Júnior e o atacante Jefferson Feijão. A próxima negociação da diretoria será com o volante Fernando, que já passou pelo Beira-Rio e fez boa temporada pelo Juventude. André Cruz é paulista de Piracicaba, tem 34 anos e já passou pela Ponte Preta (1982 a 1989), Flamengo (1990), Standard Liège (1990 a 1994 e 1999), Napoli (1994 a 1997), Milan (1997), Torino (1999), Sporting Lisboa (1999 a 2002) e Goiás (2002). Ele também participou da seleção brasileira em todas as categorias. Foi medalha de ouro no Pan-Americano de Indianápolis (1987), medalha de prata na Olimpíada de Seul (1988) e vice-campeão mundial na Copa da França (1998). Além de levar experiência à zaga do Inter, o zagueiro é um bom cobrador de faltas.