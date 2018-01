André Cruz vira ídolo no Internacional Bastou uma semana no time titular para que o zagueiro André Cruz reassumisse a condição de um dos líderes do time, eventual artilheiro e ídolo da torcida. Na quarta-feira passada ele marcou, de falta, o primeiro gol do Internacional na vitória de 4 a 1 sobre o São Gabriel, que garantiu ao time uma vaga na final do campeonato gaúcho. No sábado, fez, de cabeça, o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Paraná, que manteve o clube na briga pela liderança do campeonato brasileiro. O Internacional é o segundo colocado, com 26 pontos, e persegue o Cruzeiro, com 28. Distribuindo autógrafos antes de iniciar o treino de segunda-feira, André Cruz era um jogador diferente daquele que há três semanas, recuperado de um tratamento de dois meses para curar uma lesão muscular, pedia um lugar no time. "Eu estava naturalmente angustiado por não jogar", recorda. Não é só pelos gols que voltaram e pelo assédio dos torcedores que André Cruz anda feliz. Jogador consagrado no futebol internacional, ele ainda não havia disputado em condições de vencer um campeonato brasileiro. Nas duas vezes que participou, pela Ponte Preta em 1986 e pelo Goiás em 2002, os clubes não brigaram pelas primeiras posições, como faz o Internacional agora. Apesar do bom momento, André Cruz sabe que pode dar mais. "Ainda não cheguei ao ponto que quero", reconhece. "Falta melhorar a pontaria, minha e da equipe", avalia, referindo-se aos gols que os atacantes andam perdendo e à perspectiva de fazer mais gols de falta, para confirmar sua fama de ótimo cobrador. Aos 34 anos, André Cruz sabe que o Internacional quer que ele, além de marcar alguns gols e parar os atacantes adversários, transmita aos jovens jogadores do time a mesma capacidade crítica que tem em relação a si e aos colegas. E, sobretudo, repasse a experiência de quem conhece o caminho dos títulos que andaram faltando ao clube nos últimos anos. Isso André Cruz tem de sobra. Em 12 anos no exterior, acostumou-se às voltas olímpicas, com o Milan, na Itália; com o Liége, na Bélgica; e com o Sporting, em Portugal. E agora acha que o Internacional está no caminho certo. "A mescla de jogadores experientes e jovens talentosos é o ideal para qualquer time", afirma.