André Cunha desiste de ficar no Bahia André Cunha passou apenas um dia no Bahia. Dispensado pelo Palmeiras na segunda-feira, o lateral-direito foi emprestado ao clube baiano, apresentou-se na terça e foi confirmado pelo técnico Zetti como titular no clássico de sábado, contra o Vitória. Mas nesta quarta-feira, surpreendentemente, André Cunha pediu para ir embora. O motivo: o lateral Paulinho, titular até então, deu entrevista chorando por ter perdido a posição. "Cheguei para ficar. O Bahia é um grande clube. Mas fiquei sabendo que um dos laterais do time foi a um programa de rádio chorando. Depois, a imprensa tomou partido e disse que o clube não deveria ter me contratado. Ficou uma situação constrangedora", explicou André Cunha, nesta quarta-feira à noite, já de volta a São Paulo. "Conversei com a diretoria e eles entenderam. Não dava para ficar." Enquanto aguarda nova proposta, André Cunha voltará a treinar no Palmeiras nesta quinta-feira, com os também dispensados Osmar e Gabriel. "Estou tranqüilo. Essas coisas acontecem. Se não deu, tenho de encarar", afirmou o lateral, conformado com sua situação. Reforços - O Palmeiras segue negociando com o meia Richarlyson, do Santo André. Segundo a diretoria, as conversas estão "bem encaminhadas" e dependem agora da decisão da Justiça sobre a dívida que o jogador busca receber do ex-clube.