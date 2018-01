André Cunha na mira do Palmeiras O lateral André Cunha, da Ponte Preta, é a bola da vez no Palmeiras. A diretoria corre contra o assédio de outras equipes para seduzir o jogador e convencê-lo de que o Palmeiras é a melhor opção. "Nesta segunda um diretor da Ponte Preta me avisou sobre o interesse do Palmeiras. Estão negociando. Pode ser que aconteça uma novidade até quarta-feira. O resto, eu tenho ouvido apenas pela imprensa", admite André Cunha. O Santos é o outro clube que estaria interessado no lateral, já que a renovação com Paulo César está cada vez mais complicada. No entanto, a favor do Palmeiras está o técnico Estevam Soares, que já trabalhou com o jogador. O lateral-direito, que enfrentaria a concorrência de Bruno e André Rocha, está otimista quanto ao futuro da negociação, principalmente pelo bom relacionamento das duas diretorias. "Recentemente eles acertaram o empréstimo do Gabriel. Acho que a Ponte Preta facilitaria a minha saída", explicou.