André Dias minimiza gol em estreia pelo Cruzeiro

"Não posso deixar de ficar feliz pelo gol, mas estou muito mais feliz e contente pelos três pontos que conseguimos. É um bom passo para mim e melhor ainda para o Cruzeiro, que manteve uma sequência e 100% de aproveitamento no campeonato. É procurar manter a tranquilidade e a seriedade, trabalhar em um nível bom e manter isso até o fim da competição", afirmou o novo reforço, que depois citou o caminho duro que percorreu até chegar ao Cruzeiro.

"Agradeço demais às pessoas que contribuíram para que eu chegasse até aqui, desde a minha cirurgia, da recuperação, mas principalmente a toda a equipe do Cruzeiro, por ter confiado no meu trabalho. Sou muito grato a todos os atletas e dedico essa vitória a eles", reforçou.

O técnico Cuca, por sua vez, lembrou a importância da atuação de André Dias. "No primeiro tempo, fomos bem superiores, tivemos meia dúzia de chances claras, mas não fizemos. Mais por méritos do adversário. No segundo tempo, foi um jogo muito equilibrado. Fizemos as mexidas, tentamos com três atacantes. Depois recompusemos o meio. Quem entrou foi bem. O Wallyson entrou bem. O gol veio do André, que nos deu a vitória em um jogo muito complicado aqui", comemorou o treinador, destacando que o reforço conseguiu evoluir durante o confronto.

"O André estava mal pelo lado do campo. Depois, quando o pusemos como centroavante, ele melhorou, participou mais e fez o gol", analisou o comandante, que ainda enalteceu o papel decisivo do goleiro Vagner, do Villa Nova, na partida. "No primeiro tempo nós jogamos com paciência, tocamos a bola. Só não fomos efetivos porque o goleiro adversário não deixou, foi um dos melhores em campo. Na segunda etapa o jogo foi mais equilibrado, mas conseguimos uma vitória importante", reforçou.