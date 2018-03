André Dias retorna e São Paulo pode voltar ao 3-5-2

Ao que parece, o São Paulo ganhou um reforço para recuperar-se no Campeonato Brasileiro: o zagueiro André, Dias, que treinou normalmente na manhã desta quarta-feira, no CCT da Barra Funda, e deve recompor o elenco para o clássico diante do Santos, neste domingo, na Vila Belmiro. Veja também: Presidente do São Paulo é o esteio de Muricy Ramalho Com o retorno de André Dias, o técnico Muricy Ramalho ganha a opção de recolocar o time no 3-5-2, esquema que foi bem-sucedido na campanha do bicampeonato brasileiro do ano passado. O treinador, no entanto, ainda não dá sinais do esquema a ser escolhido para o clássico. Curiosamente, a última vez que utilizou o esquema com três zagueiros, de forma oficial, foi no empate em 1 a 1 diante do Atlético-PR, em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão. Para muitos, o segundo tempo de tal partida mostrou um São Paulo mais ousado, voltado ao ataque. Para retornar ao esquema que consagrou o time, Muricy Ramalho precisa readquirir confiança nas laterais. Desde o começo do ano, o treinador são-paulino utilizou quatro jogadores da posição (Reasco, Joílson, Éder e Jancarlos), sem sucesso. Hoje, Joílson parece em vantagem para mostrar o futebol demonstrado no ano passado, pelo Botafogo. Já pelo lado esquerdo, Júnior ainda luta para provar que pode ser titular, mas Richarlyson ainda é utilizado em tal setor. Se André Dias volta, o mesmo não pode ser dito sobre Hernanes. O meio-campista ficou de fora dos treinamentos pelo segundo dia consecutivo, já que faz tratamento no Reffis para se recuperar de dores no tornozelo esquerdo, machucado desde o confronto diante do Nacional do Uruguai, pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores. Sua presença no clássico ainda não foi confirmada. MORAL Apesar de ter contrato com o São Paulo até o dia 10 de julho, o volante Fábio Santos conquistou seu espaço. O técnico Muricy Ramalho não poupou elogios ao jogador. "Ele se recuperou e está muito bem fisicamente. Não tenho motivos para tirá-lo da equipe", disse o treinador. A boa fase de Fábio Santos, no entanto, demorou. O jogador passou por dificuldades para se adaptar ao time são-paulino e também se envolveu numa confusão, que culminou em multa e afastamento do elenco, assim como a saída do meia Carlos Alberto, que hoje joga pelo Botafogo.