André Dias se recupera de contusão no São Paulo

Cinco dias depois do encerramento do Campeonato Brasileiro, André Dias está finalmente entrando de férias nesta sexta-feira no São Paulo. O zagueiro passou toda a semana se recuperando de uma contratura na panturrilha da perna esquerda, sofrida na partida contra o Sport, válida pela última rodada da competição nacional, e agora está totalmente recuperado.

Satisfeito com a melhora, André Dias quer aproveitar as férias. "Agora é descansar muito, aproveitar bastante a família para voltar com tudo no ano que vem", prometeu o zagueiro.

Até conseguir a alta, o jogador passou a semana se recuperando em dois períodos, em tratamento intensivo que contou com a supervisão do médico José Sanchez e dos fisioterapeutas Ricardo Sasaki, Alessandro Pereira e Cilmara Moretti.