André Dias treina e pode reforçar São Paulo no clássico

O zagueiro André Dias treinou normalmente nesta terça-feira e deve reforçar o São Paulo no clássico deste domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro, válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador se recuperou de um estiramento no músculo posterior da coxa direita sofrido no dia 23 de abril, na partida contra o Atlético Nacional (COL), ainda pela primeira fase da Copa Libertadores. Até a contusão, André Dias era titular absoluto do setor defensivo da equipe, com 24 participações nas 27 primeiras partidas da temporada. Com o zagueiro novamente à disposição, o técnico Muricy Ramalho poderá reeditar o forte trio defensivo do Tricolor com Miranda e Alex Silva. Jogando juntos em oito partidas, os três sofreram apenas quatro gols na campanha do pentacampeonato brasileiro no ano passado.