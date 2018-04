André Dias volta e treina sozinho no São Paulo

O zagueiro André Dias retornou de Salvador nesta quinta-feira, onde estava com a seleção brasileira, e já realizou os primeiros treinos no CT da Barra Funda do São Paulo. Ele está suspenso e não enfrenta o Avaí, sábado, no Morumbi, ele treinou em separado do restante do elenco.

Na chegada ao CT, André Dias foi muito comemorado pelo restante do elenco - com 30 anos, ele jamais havia sido convocado para a seleção brasileira. Depois de cumprir suspensão, o zagueiro retorna contra o Santo André, em 20 de setembro.

Por ter disputado os 90 minutos da partida entre Brasil e Chile, nesta quarta-feira, o zagueiro Miranda ganhou o dia de folga e só se reapresenta na sexta-feira, quando o elenco entra em regime de concentração para o jogo contra o Avaí. Ele está confirmado e disputará a partida.

O São Paulo está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro com 40 pontos, enquanto o Avaí é o sétimo com 34.