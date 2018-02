André Gomes e Zé Carlos reforçam Fla O técnico do Flamengo, Evaristo de Macedo, recebeu uma boa notícia hoje, durante a reapresentação dos jogadores, na Gávea. O volante André Gomes e o atacante Zé Carlos, que receberam o terceiro cartão amarelo na última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca, terão condições de jogo. Já Jorginho e Fernando, expulsos no clássico contra o Vasco, vão cumprir a suspensão. Fabiano Cabral deve ser o substituto de Jorginho enquanto a vaga de Fernando ainda não foi preenchida. André Bahia está com a seleção brasileira Sub-20 e Váldson se recupera de uma contusão no ligamento do joelho direito e ainda não tem condições de atuar. A tendência é a de que Valnei forme e zaga com André Dias.