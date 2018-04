André Lima rejeita Palmeiras

SÃO PAULO - Envolvido na negociação que pode levar o atacante Kleber ao Grêmio, o também atacante André Lima rejeitou a possibilidade de jogar no Palmeiras e não aceitou nem começar a negociar uma eventual transferência. Apesar da recusa de André Lima, a diretoria do clube gaúcho aumentou a proposta financeira e convenceu os palmeirenses a manter o acordo para a venda do Gladiador.

Após o acordo fechado entre os dois clubes na quarta-feira, o Grêmio liberou André Lima para viajar para São Paulo e acertar salários com o Palmeiras. Mas o atacante não quis nem ouvir a proposta palmeirense, rejeitando a possibilidade de transferência. Diante disso, a diretoria gremista agiu rápido e fez nova proposta financeira para compensar a ausência do jogador no negócio.

Assim, a direção do Grêmio teve na noite de quarta-feira uma reunião com Kleber e seu empresário, Giuseppe Dioguardi, para fechar a contratação. O clube gaúcho teria aceitado tudo o que o atacante pediu, entre salários e garantias. Mas, na hora em que só faltaria assinar o contrato, o jogador pediu um prazo de 48 horas para conversar com a família antes de dar sua resposta definitiva.

Agora, o Grêmio espera uma resposta do atacante para fechar a contratação, já que, mesmo com a recusa de André Lima, tem tudo acertado com os dirigentes palmeirenses - os valores do negócio não foram divulgados. Enquanto isso, o Corinthians corre por fora nessa disputa. A diretoria corintiana teria feito até uma proposta oficial ao Palmeiras por Kléber, que inicialmente foi recusada.