André Luís aparece; Odvan ainda não Com uma semana de atraso, o zagueiro André Luís se apresentou nesta segunda-feira pela manhã no CT Rei Pelé e participou normalmente dos treinamentos em dois períodos da equipe do Santos. Para justificar o atraso, ele alegou que teve um acidente de automóvel, ao bateu numa carroça, obrigando-o a permanecer em Bagé para prestar assistência ao carroceiro, que caiu e machucou a cabeça. Já Odvan esteve nesta segunda-feira na cidade, mas ainda não apareceu no CT. À tarde, os dirigentes se reuniram para discutir o futuro do jogador no clube e a intenção é de rescindir seu contrato, que vai até 31 de dezembro. André Luís revelou que soube do interesse do São Paulo pela televisão. "Eu e meus familiares estávamos vendo TV quando deu a notícia, mas ninguém me ligou." Sobre a vontade do Palmeiras em contratá-lo, ficou satisfeito. "É bom ver o trabalho ser reconhecido, porém tenho contrato com o Santos até 2004 e quero ajudar o clube." Deixar a Vila Belmiro só com uma condição. "Se for um bom negócio para o Santos, posso jogar em outro time, sem problema", disse André Luís. Ele trabalhou no ano passado com o técnico Oswaldo de Oliveira no Fluminense. Como o treinador asssumiu o São Paulo, ficou mais fácil a transferência do zagueiro. Já o Palmeiras demonstrou interesse em André Luís e Léo.