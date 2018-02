André Luís avisa que não fica no Santos Embora o presidente Marcelo Teixeira lute para evitar um desmanche no Santos, o elenco campeão brasileiro já começa a sofrer algumas baixas. O zagueiro André Luís é o primeiro a anunciar que não fica no clube na próxima temporada. De acordo com seu empresário, Toninho Silva, André Luís deverá se transferir para o Atlético de Madrid, da Espanha. Antes do final do Campeonato Brasileiro, o jogador vinha sendo sondado pelo Benfica, de Portugal, mas ele deve receber sinal verde do clube espanhol ainda nesta segunda-feira. Tem mais: o zagueiro mostra-se magoado ao deixar a Vila Belmiro. Segundo Toninho Silva, André Luís ficou decepcionado com a forma como terminou sua temporada, na reserva de Ávalos. "Ele roeu muito osso, ao atuar no decorrer de toda a competição, e, na hora de comer o filé mignon, cedeu a bola para outro", queixou-se o empresário do jogador. André Luís sequer compareceu à Vila Belmiro para a solenidade de entrega da medalha de campeão brasileiro, na última segunda-feira. Ao direcionar sua revolta contra o técnico Vanderlei Luxemburgo, o empresário lembrou que na chegada do treinador ao Santos, André Luís retirou uma cláusula do seu contrato que previa uma eventual transferência de time logo após o término da Libertadores. "Foi uma exigência do Luxemburgo para que ele continuasse a jogar no Santos", revelou Toninho Silva. Outro jogador que tem sua permanência indefinida no clube é o meia Preto Casagrande. Ao retornar de Salvador, onde foi passar o Natal, ele contou que só fica no Santos se for valorizado, já que vem recebendo propostas para jogar na Europa e na Ásia. "Espero sentar para uma conversa com os dirigentes nesta semana que antecede o Ano Novo", disse Preto Casagrande, lembrando que, por toda a sua atuação no Brasileiro, aguarda um bom retorno do clube. "Minha opção é permanecer no Santos, morando na cidade, onde me adaptei muito bem. Mas para que tudo dê certo, espero uma valorização à altura do meu futebol."