André Luís chega de Paris na segunda-feira Depois de Jamelli no começo da semana e de Robert nesta sexta-feira, André Luís será oficialmente apresentado, segunda-feira, pelo Corinthians como reforço para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta, em mais um contato por telefone com o Parque São Jorge, de Paris, André Luís confirmou que a sua viagem de volta está marcada para o domingo à noite. E que na segunda-feira, por volta das 11 horas, estará no Parque São Jorge para assinar contrato por um ano com o Corinthians. André afirmou também que a papelada para a sua inscrição no Campeonato Brasileiro foi enviada nesta sexta ao Corinthians, já que as inscrições na CBF se encerram dia 30. O jogador disse ainda que está em forma e não terá de trabalhar muito para reestrear no Corinthians. ?Só preciso de uma semana para entrar em ritmo de jogo. Isso não será problema, principalmente porque o preparador físico do Corinthians é o Moraci Sant"Anna, com quem já trabalhei no São Paulo. Ele me conhece e sabe que eu não sou de perder a forma." As bases e o tempo do contrato já tinham sido acertadas com o presidente Alberto Dualib desde a semana passada. No entanto, o jogador não quebrou totalmente o seu compromisso com o Paris Saint-Germain. ?Ainda tenho mais quatro anos de contrato com o PSG. Se vou voltar depois desse ano de contrato com o Corinthians não sei dizer, nem me interessa. O que eu quero, no momento, é me concentrar só nesse ano de trabalho no Corinthians. O resto, fica para depois."