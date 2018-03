André Luis chega; Liédson treina O lateral/meia André Luis se apresentou ao técnico Geninho nesta segunda-feira no final da manhã, no Parque São Jorge. O jogador - que estava no PSG e que foi emprestado ao Corinthians pelo período de 1 ano - disse que teve propostas de vários clubes, mas preferiu o Corinthians. "Eu tive contatos com vários clubes, do Brasil e da Europa. Mantive contatos com o Cruzeiro, Flamengo, Atlético-PR e Botafogo, mas dei preferência para o Corinthians, por onde já passei e tive bons momentos", explicou. André Luis se disse entusiasmado com a possibilidade de jogador ao lado de canhotos de qualidade, como o lateral Kléber, o meia Robert e o atacante Gil. "Sem dúvida, são jogadores de muita qualidade, mas nós temos que mostrar isso em campo", disse. O jogador tentou explicar a temporada ruim que teve na França. "O time estava uma bagunça. Eu cheguei a jogar até na ponte-direita e ponta-esquerda; nunca na minha posição", justificou. A estréia do jogador ainda não está definida. LIÉDSON - O atacante Liédson treinou fisicamente nesta segunda-feira no Parque São Jorge, mas ainda não acertou sua permanência no clube. Dirigentes do Corinthians devem se reunir com representantes do jogador ainda nesta segunda para definir o futuro do atleta. Liédson voltou ao Brasil depois de recusar proposta do Dínamo de Kiev, na Ucrânia.