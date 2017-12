André Luís descarta ajuda do Coritiba O zagueiro-central André Luís está entre os jogadores que não acreditam na possibilidade de o Coritiba fazer corpo-mole para que o Santos vença o jogo de domingo só para prejudicar o líder e seu grande rival Atlético-PR. O santista desconfia das informações, segundo as quais a própria torcida do adversário de domingo estaria pedindo para o seu time amolecer a partida. "Isso não vai acontecer porque a equipe do Coritiba é formada por profissionais e além disso, é um clube de tradição", diz o jogador, que, ao contrário, espera por um jogo muito difícil. "Nessas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, todos os jogos serão ´pedreiras´, até mesmo contra adversários como o Coritiba, que não está na briga pelo título e nem corre o risco de cair." Depois de um período em que se sentiu ameaçado pela chegada de Antônio Carlos e Ávalos, contratados a pedido de Vanderlei Luxemburgo, que ainda promoveu os juniores Domingos e Leonardo, André Luís, que no domingo, contra o Coritiba, faz o seu 200º jogo com a camisa do Santos, recuperou a confiança do técnico e da torcida no seu futebol, voltando a ser titular absoluto. Agora, seu objetivo é manter a regularidade e ajudar o time a ganhar o título nacional para, depois, quem sabe, ir para o Benfica, de Portugal, que esta interessado na sua contratação. "Meu empresário (Toninho Silva, ex-jogador do Santos) falou que existe alguma coisa e há comentários sobre isso. Tenho interesse em ir jogar na Europa, mas não quero falar sobre transferência agora. Também não adianta ficar comentando porque nos meus cinco anos de Santos, acho que fui o jogador mais vendido e continuo aqui. Neste momento, o meu pensamento está voltado para a conquista do título brasileiro. Depois, vamos decidir o que fazer", afirma André Luís, cujo contrato termina no dia 31 de dezembro. Sobre o substituto de Leonardo, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Goiás, para o jogo de domingo, André Luís não tem preferência e diz que se entende bem tanto com Domingos, com quem já atuou inúmeras vezes, como com Ávalos ou Antônio Carlos. "Quem o professor Luxemburgo escolher está bom para mim. Um já sabe como o outro joga e não há problema." Sempre fazendo questão de dizer que quem escala o time é o técnico, André Luís só não esconde que prefere jogar no sistema com três zagueiros. "É melhor para os três, porque um sempre fica na sobra. Os outros dois tem mais segurança para dar combate na entrada da área. Outra vantagem é que o goleiro fica mais protegido e os laterais têm mais cobertura, quando vão para o ataque", concluiu o zagueiro.