André Luís desfalca Santos em Curitiba O zagueiro André Luís, autor do primeiro gol do Santos na vitória, por 2 a 1, sobre o Vasco, neste sábado à tarde, na Vila Belmiro, recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo de quarta-feira, contra o Atlético Paranaense, em Curitiba. Pereira cumpriu suspensão e deve retornar ao time. Esse jogador poderá compor a zaga ao lado de Alex - que neste domingo defende a seleção brasileira sub-23 na decisão da Copa Ouro, diante do México. Alex tem chegada ao Brasil prevista para esta segunda-feira, ao lado dos demais santistas que integram a equipe comandada por Ricardo Gomes: Paulo Almeida, Diego e Robinho. O lateral-esquerdo Léo, que também cumpriu suspensão, é outro que tem retorno garantido na próxima rodada.