André Luís e Michel reforçam Santos O Santos terá duas alterações para o jogo de amanhã contra o América de Cali: André Luís está recuperado da lesão muscular na coxa e voltará à zaga, enquanto Michel será o lateral-direito, na vaga perdida por Reginaldo Araújo. Durante o coletivo de hoje à tarde, o técnico Leão cobrou muito de seus jogadores, preparando o time para uma vitória que pode deixar a equipe próxima da vaga para a próxima fase da Toyota Libertadores da América. Com sete pontos conquistados, o Santos abriu três pontos sobre o segundo classificado, o próprio América. Durante os treinos de hoje, o relacionamento entre Robinho e Elano foi normal. Os dois se desentenderam no intervalo do jogo contra o El Nacional e acabaram substituídos pelo técnico Leão. O motivo ainda continua sendo bem guardado, mas a discussão começou a caminho do vestiário, com Robinho reagindo a um comentário de Elano. Alex interferiu, evitando que a crise se agravasse, mas os dois continuaram trocando acusações e Leão resolveu tirar os dois da equipe. Hoje, Elano comentou o incidente, procurando diminuir o impacto da briga. "Não houve nada, foi uma coisa normal de jogo", disse. Ele concordou com a decisão do técnico Leão de substituí-los: "concordo com o professor, pois o grupo precisa ter respeito". Quando o time voltou para o campo e eles ficaram sozinhos no vestiário, perceberam a besteira que haviam feito. "No vestiário mesmo nos desculpamos", revelou. Robinho considera o episódio encerrado e revela que continua amigo de Elano, que repetiu a posição do companheiro. "Somos amigos e seremos amigos para sempre", comentou.