André Luís está perto do Corinthians O presidente do Corinthians, Alberto Dualib, confirmou nesta terça-feira que o meia/lateral André Luís está muito perto de ser o novo reforço do time corintiano. Segundo o dirigente, já houve um acerto com o jogador e falta apenas a liberação do Paris Saint-Germain, clube francês que detém seus direitos federativos.