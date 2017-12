André Luís fica na Vila por mais um ano Depois de anunciar a contratação do goleiro Mauro, que defendeu o Marília na Série B do Brasileiro, o Santos acertou a renovação de contrato por um ano com o zagueiro André Luís. Os dirigentes também estiveram com o lateral Léo e, embora os entendimentos tenham avançado, o acordo ainda não foi fechado. Mauro deverá ser o segundo goleiro do time, tomando provavelmente o lugar de Júlio Sérgio, que só permanecerá na Vila Belmiro se Fábio Costa não acertar seu novo contrato. Mauro é o segundo reforço santista, já que na semana passada o clube apresentou o lateral-direito Paulo César. A situação de Fábio Costa continua indefinida. Ele está em férias na Bahia e teria sido contatado pela diretoria corintiana, que tem interesse no jogador. Sua primeira opção é permanecer na Vila Belmiro, time que disputará a Libertadores do ano que vem. Se tiver de sair, pretende ir para o exterior e só mudará para outro clube brasileiro se a proposta for muito boa. Fábio Costa é o preferido do presidente Marcelo Teixeira, enquanto Leão gosta mais de Júlio Sérgio. Renato também permanece com situação indefinida e poucos acreditam em sua permanência na Vila Belmiro. Ele tem proposta do Bayern de Munique, mas adia sua decisão à espera do interesse de outros clubes europeus. Só ficará no Santos se não acertar a transferência para um time de ponta, para continuar a ser chamado por Parreira. Reforços - Depois da contratação de Paulo César e Mauro, os santistas continuam buscando reforços para a equipe. A lista vai diminuindo a cada dia, com os pretendidos acertando contratos com outros clubes. Claiton, do Inter de Porto Alegre, é um dos primeiros nomes pedidos por Leão. Kléber, ex-Atlético-PR e que está jogando no México é um dos atacantes que estão na mira dos santistas. Outro é Magno Alves, mas os dirigentes temem perder o jogador na disputa com outro clube.