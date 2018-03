André Luís não joga e Elano é dúvida O zagueiro André Luís está fora do jogo deste domingo contra o Internacional, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor santista não se recuperou de uma contusão no tornozelo e será substituído por Pereira, uma vez que Preto, reserva imediato, está suspenso. O técnico Leão também não confirmou a presença de Elano. Com dores na panturrilha direita, o meia tem poucas possibilidades de atuar. Nenê deve ser a opção do treinador.