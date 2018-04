André Luis promete jogar duro em estreia no São Paulo

Com estreia confirmada no São Paulo na partida contra o Mirassol, quarta-feira, o zagueiro André Luis prometeu apresentar ao torcedor um estilo de jogo aguerrido na segunda rodada do Campeonato Paulista. Ele disse que não vai das espaço aos atacantes adversários.

"Jogo duro, mas também com inteligência para não prejudicar a equipe. Mas sempre com muita firmeza", avisou André Luis, em entrevista à TV Bandeirantes. Titular do Barueri no último Campeonato Brasileiro, o jogador assinou contrato por um ano com o São Paulo.

Com pouco tempo para provar o seu valor, André Luís não esconde que está ansioso para entrar em campo. "Estou na expectativa de jogar. É se preparar psicologicamente, é uma equipe difícil. Vamos sair com os pés no chão, sair pensando que será uma guerra. É só colocar em prática", disse.