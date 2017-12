André Luís se apresenta ao Fluminense O zagueiro André Luís, de 21 anos, se apresentou nesta terça-feira ao Fluminense. Depois de atuar pelo Santos, o jogador disse estar motivado e feliz por causa da transferência para o novo clube. O Fluminense desistiu de realizar um amistoso contra o Desportiva, no próximo final de semana, em Vitória. Depois de conversar com o auxiliar-técnico do Botafogo, Renê Weber, o técnico tricolor Oswaldo de Oliveira desistiu da partida. O auxiliar do Alvinegro informou que o campo do adversário está em péssimas condições.