André Luís vê São Paulo como recomeço na carreira

O zagueiro André Luís não conseguiu escapar das perguntas sobre as polêmicas que marcaram sua carreira em sua primeira entrevista oficial pelo São Paulo. Em 2008, quando defendia o Botafogo, ele se envolveu em confusão com policiais no Recife e mostrou um cartão para um árbitro em partida da Copa Sul-Americana. André Luís, garante, porém, que mudou e vive nova fase na sua carreira.

''Tive um período conturbado, não sei o que deu em mim. Estava me preocupando demais com o que acontecia fora de campo, como a arbitragem. Já ficou para trás. Estou mais maduro, aprendi com a vida e dei a volta por cima. Tive alguns problemas, mas me levantei. Agora é aproveitar esse novo começo", afirmou.

André Luís sabe que terá de superar a desconfiança da torcida no São Paulo. "Não entro em campo para brincar. Além disso, quem veste essa camisa tem que entrar para ganhar tudo. Chego com a garantia de muito trabalho no dia a dia. Quero mostrar que tenho condições de vestir essa gloriosa camisa", disse.

Com contrato por apenas um ano, André Luís espera convencer a diretoria do São Paulo a prorrogar o seu vínculo no final da temporada. "Eu venho para o São Paulo querendo ficar mais tempo. Espero mostrar nesse ano que posso ficar por mais três ou até quatro anos", comentou.