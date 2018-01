André Luiz acerta com o Benfica O zagueiro André Luiz, ex-Santos, de 25 anos, acertou neste sábado sua contratação pelo Benfica, de Portugal. O jogador assinará contrato por 3 anos, segundo a imprensa portuguesa. Ele estava no Santos até o final do ano passado, quando foi campeão brasileiro, e sai do time da Baixada por estar insatisfeito com a reserva. André Luiz é o segundo reforço do Benfica neste momento. O outro foi o meia Roger, ex-Fluminense, que retornou após empréstimo.