André Luiz dá susto, mas joga domingo André Luiz deu mais um susto na comissão técnica do Corinthians. O jogador treinou normalmente pela manhã e estava fazendo alongamentos para começar o treinamento da tarde quando sentiu dores musculares nas duas pernas. Imediatamente voltou para o vestiário e foi sacado do trabalho tático. Em seguida, porém, o médico Paulo de Faria tranquilizou o técnico Geninho: André Luiz só precisa de um descanso. Nesta sexta-feira, ele vai participar normalmente do coletivo e deve enfrentar o Criciúma, domingo, às 16 horas, em Criciúma. ?Não é nada grave. O André só foi poupado do treino desta quinta-feira à tarde para não correr riscos no coletivo de sexta cedo", observa o médico. Por outro lado, Geninho deu um passo importante para definir a equipe. A principal dúvida do técnico era saber quem seria improvisado na lateral-direita, já que o titular Rogério está machucado e o reserva imediato, Coelho, suspenso automaticamente por ter sido expulso contra o Fortaleza. Pelo que se viu nesta quinta, Betão deve ficar com a preferência do técnico. A outra opção era Fabinho como lateral entrando Wendell como volante. Como Geninho não falou com a imprensa nesta quinta, só nesta sexta depois do coletivo será possível saber quem vai enfrentar o Criciúma. A opção por Betão tem duas explicações: além de ser um jogador versátil, que joga como terceiro zagueiro mas costuma cair bem pelo setor direito, nesse caso Geninho não seria obrigado a mexer no meio-de-campo, onde Fabinho é o principal jogador de marcação. Quanto ao susbstituto de Jamelli, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não há dúvida: Robert é o homem. Nas demais posições, Geninho vai repetir a mesma formação que venceu o Fortaleza, inclusive com Moreno na lateral-esquerda. Aliás, Moreno acabou levando um ´pito´ da diretoria porque confirmou aos repórteres na véspera que havia mesmo atraso de salário no Corinthians. Foi uma ´bronca´ leve, admitiria mais tarde o vice-presidente de Futebol Roque Citadini. ?Também, pudera: vocês da imprensa enchem o jogador de microfones. O menino é inexperiente, acaba caíndo na de vocês."