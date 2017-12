André Luiz em clima de despedida O lateral esquerdo André Luiz pode estar disputando suas últimas partidas com a camisa do Corinthians. O jogador, que está sendo improvisado no meio de campo pelo técnico Wanderley Luxemburgo, não deve continuar no campeão paulista após o término do seu contrato no fim do mês. O passe do jogador pertence ao Tenerife da Espanha, cuja diretoria já pediu o retorno do jogador diante da indefinição do Corinthians na compra do seu passe. "Conversei há dias com a diretoria do Tenerife, que está aborrecida com a indefinição da minha situação por parte do Corinthians e com os boatos de que o valor do meu passe seria reduzido em 50%", disse hoje o jogador, em Rio Preto, antes da viagem da delegação do Corinthians para Presidente Prudente onde o time disputará quarta-feira, a segunda partida contra a Ponte Preta pela semifinais da Copa do Brasil. O Corinthians, por meio da Hicks Muse, pagou R$ 500 mil pelo empréstimo do passe há um ano. Para ficar em definitivo com o jogador, o clube do Parque São Jorge teria de pagar mais US$ 7 milhões, quantia considerada muito elevada pelo clube brasileiro. A prioridade da contratação a que o Corinthians tinha direito já terminou há um mês. Agora o Tenerife fixou o preço em US$ 4 milhões, mas exige como complementação mais dois jogadores jovens do Corinthians, cujos nomes não foram escolhidos. "Pelos cálculos, contando com os dois atletas, o valor pode chegar aos US$ 7 milhões ou até passar disso", afirmou André Luiz. "E eles definiram que não haverá acordo fora desta proposta." Diante dessa situação, André Luiz admitiu que a Copa do Brasil deverá ser mesmo sua despedida do Corinthians. Ele não deverá nem ficar no clube para a disputa da Copa dos Campeões, que deverá ser realizada ainda este mês. "A diretoria do Tenerife me garantiu que há outras propostas também interessantes de clubes europeus", disse. O lateral havia sido sondado pelo São Paulo para voltar a jogar pelo clube do Morumbi, mas afastou a hipótese do acordo.